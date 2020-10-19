***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:28
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882300
BIST
11:451.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:457,8937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0396
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:459,2673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:45484,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 484,87
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:45
|BFREN
|908,70
|72.923.354
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.303.955
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.416.987
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.530.901
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|899.623.403
|% 2,09
|
|PETKM
|4,54
|411.428.628
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,96
|391.674.179
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|344.922.850
|% 4,91
|
|AKBNK
|5,31
|298.528.340
|% 2,12
|
|ALBRK
|1,71
|344.922.850
|% 4,91
|
|SKBNK
|1,96
|391.674.179
|% 6,52
|
|TSKB
|1,40
|212.823.267
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|188.517.754
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|899.623.403
|% 2,09
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8875
|7,8937
|% -0,50
|
|Euro
|9,2617
|9,2673
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2265
|10,2778
|% 0,08
|
|Frank
|8,6062
|8,6581
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0981
|2,1086
|% -0,50
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,19
|