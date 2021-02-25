***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:27
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912728
BIST
15:421.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:427,2444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0749
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:428,8766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1504
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:42416,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.386.946
|% -9,94
|
|PETKM
|5,26
|1.768.203.381
|% 1,94
|
|THYAO
|13,07
|1.392.300.920
|% 1,87
|
|KOZAL
|130,10
|1.278.631.703
|% -2,55
|
|SASA
|42,40
|1.252.639.346
|% 6,16
|
|EKGYO
|2,28
|1.124.464.027
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.124.464.027
|% 0,44
|
|PETKM
|5,26
|1.768.203.381
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,88
|203.680.602
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|363.192.382
|% -1,72
|
|KARSN
|4,50
|862.434.166
|% -4,26
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2445
|7,2494
|% 1,11
|
|Euro
|8,8728
|8,8784
|% 1,74
|
|Sterlin
|10,1976
|10,2487
|% 0,90
|
|Frank
|7,9537
|8,0016
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9234
|1,9330
|% 0,91
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-14,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-2,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|-4,43
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|-2,15
|
|Çeyrek
|668
|683
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|0,35
|
Seans Raporu
15:40
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15:54BSOKE
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15:53PRKME
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 660, 815 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.20 ) 1, 299
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, AYEN, EMKEL, BALAT, VAKKO, CASA, KSTUR, SERVE, IDEAS, EPLAS