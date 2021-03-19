***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:21
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919302
BIST
15:441.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -28,23
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:447,2561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0665
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:448,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1005
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:44406,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,68
|Açılış
|: 405,72
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.425.127
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.197.295
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,94
|683.628.764
|% 9,53
|
|DOKTA
|36,66
|9.586.925
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,70
|456.644.403
|% -8,27
|
|SANKO
|13,23
|105.195.670
|% -8,06
|
|MNDRS
|3,37
|145.884.484
|% -7,67
|
|ALBRK
|1,84
|104.619.889
|% -7,54
|
|FROTO
|215,20
|1.446.575.551
|% 1,51
|
|THYAO
|13,81
|1.097.219.666
|% -0,93
|
|GLYHO
|6,16
|834.135.144
|% -3,30
|
|GARAN
|8,89
|742.256.394
|% -1,66
|
|SISE
|7,69
|729.300.256
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,30
|278.708.630
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,11
|333.468.609
|% -2,76
|
|TSKB
|1,63
|257.797.124
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|834.135.144
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|500.430.423
|% -6,72
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2524
|7,2551
|% -0,92
|
|Euro
|8,6313
|8,6372
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,0581
|10,1085
|% -1,07
|
|Frank
|7,7758
|7,8226
|% -1,10
|
|Riyal
|1,9286
|1,9383
|% -0,89
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,38
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|-0,55
|