***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:42
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNISI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929484
BIST
11:541.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
11:548,1215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1217
En Düşük
8,0681
11:549,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0651
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8075
En Düşük
9,7152
11:54461,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 461,17
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler11:52
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.235.531
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.422.330
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|OYAYO
|8,07
|3.764.259
|% 6,32
|
|KUTPO
|51,30
|46.883.187
|% -10,00
|
|EDIP
|1,99
|1.489.886
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|3.108.416
|% -9,95
|
|VAKFN
|21,76
|5.525.275
|% -9,93
|
|SAYAS
|21,24
|11.934.730
|% -9,92
|
|GARAN
|7,09
|670.359.641
|% 1,29
|
|EREGL
|18,11
|464.543.449
|% -0,28
|
|PETKM
|6,57
|400.736.490
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,21
|337.774.690
|% -0,96
|
|SISE
|7,23
|223.983.623
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,84
|214.568.772
|% -1,08
|
|TSKB
|1,28
|124.395.114
|% -0,78
|
|GARAN
|7,09
|670.359.641
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,14
|182.956.959
|% 2,88
|
|PETKM
|6,57
|400.736.490
|% -0,61
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1154
|8,1205
|% 0,40
|
|Euro
|9,7975
|9,8033
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,3085
|11,3652
|% 0,30
|
|Frank
|8,8309
|8,8841
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1556
|2,1664
|% 0,28
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-2,99
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|-1,33
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-0,65
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|0,88
|