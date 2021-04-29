***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:11
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932186
BIST
10:391.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,27
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.402
En Düşük
1.391
10:398,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1679
10:399,9194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0299
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9015
10:39467,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,42
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:39
|RYSAS
|4,27
|14.437.173
|% 9,77
|
|AYCES
|71,15
|3.155.822
|% 9,38
|
|BJKAS
|7,60
|44.543.479
|% 9,04
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|RTALB
|25,10
|56.574.358
|% 7,26
|
|ATLAS
|1,83
|829.120
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DARDL
|25,50
|5.909.116
|% -6,04
|
|GARAN
|7,26
|303.030.563
|% 1,97
|
|EREGL
|19,30
|213.837.011
|% 1,90
|
|SASA
|36,94
|184.757.214
|% 1,48
|
|PETKM
|6,57
|145.582.979
|% 0,77
|
|KOZAL
|108,80
|108.192.987
|% 1,68
|
|GARAN
|7,26
|303.030.563
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,13
|64.361.197
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,11
|33.151.042
|% 3,74
|
|PETKM
|6,57
|145.582.979
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,91
|85.123.027
|% 1,24
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1679
|8,1738
|% -0,18
|
|Euro
|9,9097
|9,9194
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3806
|11,4377
|% -0,04
|
|Frank
|8,9397
|8,9935
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% -0,20
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|67,00
|67,00
|0,22
|