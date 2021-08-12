***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:11
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957508
BIST
10:021.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,25
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.426
En Düşük
1.420
10:028,5919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0330
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5712
10:0210,0989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0394
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:02484,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,96
|Açılış
|: 484,59
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,46
BIST En Aktif Hisseler10:02
|DAGI
|5,18
|21.304.568
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|2.199.269
|% 9,88
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DARDL
|2,29
|938.912
|% 7,83
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|2.482.228
|% -9,92
|
|GARFA
|8,18
|71.816
|% -5,54
|
|RODRG
|15,23
|376.852
|% -5,17
|
|EDATA
|15,00
|1.155.088
|% -4,76
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|GARAN
|9,07
|89.946.224
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,99
|71.430.712
|% 1,40
|
|TUPRS
|97,90
|50.859.171
|% 1,45
|
|ARDYZ
|60,50
|45.079.194
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,45
|40.062.104
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,45
|40.062.104
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,84
|19.948.227
|% 0,55
|
|GARAN
|9,07
|89.946.224
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,99
|71.430.712
|% 1,40
|
|DAGI
|5,18
|21.304.568
|% 9,98
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5892
|8,5919
|% -0,38
|
|Euro
|10,0901
|10,0989
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,8818
|11,9414
|% -0,34
|
|Frank
|9,2878
|9,3437
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% -0,28
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|2,95
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,30
|71,30
|-0,14
|