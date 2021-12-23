***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:36
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985752
BIST
17:081.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:0811,3219
En Yüksek
|Değişim
|: -7,12%
|| -0,8680
|Açılış
|: 11,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:0812,8702
En Yüksek
|Değişim
|: -7,01%
|| -0,9699
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:08659,25
En Yüksek
|Değişim
|: -6,86%
|| -48,55
|Açılış
|: 659,25
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:06
|PENTA
|359,70
|32.241.095
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.127.422
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.406.785
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|AVGYO
|2,82
|47.656.000
|% 9,73
|
|DZGYO
|2,34
|84.456.176
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.428.157
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|232.243.614
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.870.431
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,86
|3.489.609.620
|% -0,17
|
|SISE
|12,96
|2.782.384.738
|% -2,41
|
|EREGL
|25,70
|2.188.745.131
|% 1,02
|
|THYAO
|19,11
|1.682.314.966
|% 1,22
|
|KRDMD
|9,07
|1.665.294.238
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,58
|1.532.746.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,86
|3.489.609.620
|% -0,17
|
|SISE
|12,96
|2.782.384.738
|% -2,41
|
|DOHOL
|2,75
|521.167.756
|% -1,08
|
|KRDMD
|9,07
|1.665.294.238
|% -2,47
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2691
|11,3487
|% -6,90
|
|Euro
|12,7283
|12,8484
|% -7,17
|
|Sterlin
|15,2025
|15,2788
|% -6,47
|
|Frank
|12,2941
|12,3682
|% -7,00
|
|Riyal
|3,0173
|3,0324
|% -6,86
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,65
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-47,39
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-465,00
|
|Tam
|4.346
|4.492
|-446,33
|
|Yarım
|2.100
|2.173
|-215,90
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-107,95
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,33
|8,34
|-0,61
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|0,37
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Seans Raporu
17:06
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