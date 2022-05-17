***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 14:02
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030821
BIST
16:492.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4915,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2289
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4916,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4179
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:49924,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,66
|Açılış
|: 924,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EGEPO
|8,03
|45.355.038
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.319.621
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.549.889
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.451.703
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.064.510
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|82.343.945
|% -6,26
|
|THYAO
|42,90
|3.017.377.825
|% 0,42
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.188.896.441
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,88
|1.183.608.777
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|782.963.814
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.134.379.510
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,15
|184.816.848
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7523
|15,7700
|% 1,47
|
|Euro
|16,6232
|16,6581
|% 2,57
|
|Sterlin
|19,5760
|19,6742
|% 2,58
|
|Frank
|15,8032
|15,8984
|% 2,34
|
|Riyal
|4,1905
|4,2115
|% 1,50
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-0,45
|
|Altın Gr.
|924
|925
|13,66
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.269
|97,00
|
|Tam
|6.139
|6.297
|86,37
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|41,78
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|20,89
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
|
Seans Raporu
16:49
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