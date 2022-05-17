***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 14:19
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030827
BIST
16:092.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 23,26
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.415
En Düşük
2.380
16:0915,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2330
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:0916,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,4097
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:09929,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 18,09
|Açılış
|: 929,10
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EGEPO
|8,03
|45.256.750
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.157.474
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.442.546
|% 9,98
|
|LIDFA
|5,54
|34.817.026
|% 9,92
|
|MANAS
|23,40
|19.993.093
|% 8,53
|
|GZNMI
|32,80
|4.045.257
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|SELVA
|9,80
|80.514.054
|% -5,68
|
|ATATP
|64,15
|27.808.220
|% -5,24
|
|ORMA
|27,06
|247.105
|% -4,04
|
|ULUUN
|14,13
|547.503.648
|% 2,39
|
|ORCAY
|19,91
|217.157.474
|% 10,00
|
|SOKM
|13,39
|154.889.005
|% 3,32
|
|SMRTG
|24,98
|152.823.557
|% 0,89
|
|KONKA
|22,62
|118.447.283
|% -1,05
|
|MOBTL
|1,75
|69.941.985
|% 0,00
|
|ULUUN
|14,13
|547.503.648
|% 2,39
|
|ARDYZ
|5,53
|111.623.389
|% 4,34
|
|SOKM
|13,39
|154.889.005
|% 3,32
|
|BOBET
|5,28
|60.387.163
|% 3,13
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7640
|15,7741
|% 1,50
|
|Euro
|16,6195
|16,6499
|% 2,52
|
|Sterlin
|19,6526
|19,7512
|% 2,98
|
|Frank
|15,8454
|15,9409
|% 2,61
|
|Riyal
|4,1986
|4,2197
|% 1,69
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|6,71
|
|Altın Gr.
|928
|928
|17,44
|
|Cumhuriyet
|6.183
|6.277
|105,00
|
|Tam
|6.157
|6.316
|105,18
|
|Yarım
|2.976
|3.055
|50,87
|
|Çeyrek
|1.493
|1.528
|25,44
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,47
|
Seans Raporu
16:09
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16:22MEPET
Yüzde 7.84 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 115, 296 adet işlem
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16:20ARDYZ
Yüzde 4.72 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 841, 005 adet işlem
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16:19CANTE
Yüzde 6.10 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 618, 974 adet işlem