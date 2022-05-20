***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 16:44
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031488
BIST
18:002.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,41
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
18:0015,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0796
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0016,8268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:00940,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 939,45
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAPLM
|66,00
|17.231.759
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.053.852
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.123.366
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.109.159
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|248.849.820
|% -10,00
|
|ULUSE
|175,10
|77.388.029
|% -8,80
|
|SMRTG
|21,28
|159.970.486
|% -7,96
|
|MNDRS
|3,07
|32.218.535
|% -6,97
|
|SANKO
|10,92
|17.522.623
|% -6,91
|
|GARAN
|16,51
|3.903.620.831
|% 5,50
|
|ASELS
|22,76
|3.507.953.760
|% 2,34
|
|THYAO
|42,76
|2.678.931.479
|% 0,85
|
|SISE
|19,45
|1.809.744.599
|% -2,31
|
|AKBNK
|8,05
|1.653.356.009
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,35
|1.524.989.452
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,62
|645.082.079
|% 0,00
|
|GARAN
|16,51
|3.903.620.831
|% 5,50
|
|AKBNK
|8,05
|1.653.356.009
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,20
|232.867.660
|% 2,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9140
|15,9215
|% 0,50
|
|Euro
|16,8027
|16,8268
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,7546
|19,8537
|% 0,05
|
|Frank
|16,2320
|16,3298
|% -0,14
|
|Riyal
|4,2245
|4,2456
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-3,47
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,52
|