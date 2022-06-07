***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2022 10:57
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035160
BIST
14:592.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,71
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:5916,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1882
|Açılış
|: 16,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:5917,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2092
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:59995,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 14,85
|Açılış
|: 995,61
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:57
|MARTI
|1,42
|41.913.264
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.091.152
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.675.960
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,70
|44.679.781
|% 9,62
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|TOASO
|73,40
|1.319.812.095
|% -6,79
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,96
|40.799.345
|% -3,87
|
|PINSU
|5,15
|40.096.940
|% -3,38
|
|RODRG
|16,36
|1.927.662
|% -3,20
|
|THYAO
|48,04
|2.554.850.791
|% 0,38
|
|SASA
|44,38
|1.969.528.834
|% 0,23
|
|SAHOL
|21,24
|1.320.236.877
|% 1,43
|
|TOASO
|73,40
|1.319.812.095
|% -6,79
|
|KARSN
|7,34
|1.211.162.474
|% 1,24
|
|ODAS
|3,07
|751.904.226
|% 2,33
|
|KARSN
|7,34
|1.211.162.474
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,88
|437.835.709
|% 0,35
|
|TSKB
|2,41
|352.078.100
|% 3,43
|
|YKBNK
|4,94
|692.552.215
|% -0,80
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7571
|16,7639
|% 1,15
|
|Euro
|17,9113
|17,9486
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8731
|20,9778
|% 0,89
|
|Frank
|17,0726
|17,1755
|% 0,48
|
|Riyal
|4,4573
|4,4797
|% 1,25
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,60
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,96
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,06
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|21,03
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,39
|
Seans Raporu
14:57
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