***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 10:03
***DNISI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071991
BIST
09:553.615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 61,59
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.615
En Düşük
3.585
09:5518,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5891
En Düşük
18,5217
09:5518,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
09:55997,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,71
|Açılış
|: 996,58
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ADEL
|34,40
|5.921.045
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|53.665.512
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,70
|158.705.557
|% 0,00
|
|AKMGY
|59,50
|10.293.139
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|532.682.097
|% 0,00
|
|ADEL
|34,40
|5.921.045
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|53.665.512
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,70
|158.705.557
|% 0,00
|
|AKMGY
|59,50
|10.293.139
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|532.682.097
|% 0,00
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 0,00
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,00
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.937.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% 0,00
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5886
|% 0,26
|
|Euro
|18,1690
|18,1794
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9334
|21,0384
|% -0,17
|
|Frank
|18,5503
|18,6620
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,30
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.723
|6.797
|7,00
|
|Yarım
|3.276
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,36
|0,08
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,27
|