***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 17:10
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
22 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih 2021/12 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930564
BIST
17:281.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:288,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1406
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:2810,0006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1340
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:28477,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,30
|Açılış
|: 477,28
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:28
|FORMT
|1,18
|10.515.883
|% 18,00
|
|DARDL
|21,78
|15.732.960
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.755.718
|% 10,00
|
|HLGYO
|3,30
|66.187.599
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.652.729
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.910.617
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.684.838
|% -9,80
|
|ANELE
|4,03
|101.464.412
|% -9,64
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,01
|1.418.235.823
|% 0,72
|
|EREGL
|17,73
|796.474.991
|% -0,62
|
|KOZAL
|106,20
|759.923.361
|% 1,05
|
|SASA
|44,70
|508.555.837
|% 0,22
|
|THYAO
|11,19
|508.293.448
|% 2,66
|
|GARAN
|7,01
|1.418.235.823
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,07
|333.830.380
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|282.828.224
|% -0,55
|
|TSKB
|1,20
|131.078.413
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|231.113.019
|% -1,02
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3167
|8,3197
|% 1,72
|
|Euro
|9,9917
|10,0006
|% 1,36
|
|Sterlin
|11,4675
|11,5250
|% 0,93
|
|Frank
|9,0141
|9,0684
|% 1,43
|
|Riyal
|2,2096
|2,2206
|% 1,58
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,70
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,30
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:37KAREL
Yüzde 9.45 oranında artışla 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 838 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 5 artarak (% 0.47 ) 1, 404
-
17:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, KOZAL
-
17:36XU100
Endeks 1, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 12, 397.00 milyon TL de
-
17:35AVTUR
Yüzde 6.51 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 010 adet işlem