***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2022 12:41
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005046
BIST
16:551.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -20,71
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:5513,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0307
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:5515,5644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0660
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:55851,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 12,31
|Açılış
|: 851,02
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.777.532
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.234.836
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|99.158.280
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.182.619
|% -9,59
|
|AEFES
|24,28
|62.248.614
|% -9,54
|
|AGESA
|21,00
|3.877.117
|% -8,54
|
|PKENT
|390,00
|10.015.689
|% -8,02
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,72
|3.931.179.649
|% -5,79
|
|KRDMD
|11,70
|2.167.954.470
|% 3,36
|
|EREGL
|30,96
|2.047.042.198
|% -0,64
|
|TUPRS
|190,50
|1.288.458.963
|% 5,89
|
|GARAN
|11,09
|1.064.327.277
|% -2,55
|
|YKBNK
|3,54
|694.501.678
|% -3,54
|
|KRDMD
|11,70
|2.167.954.470
|% 3,36
|
|THYAO
|25,72
|3.931.179.649
|% -5,79
|
|EKGYO
|1,99
|277.779.028
|% -2,45
|
|HUNER
|2,59
|335.080.340
|% -3,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8138
|13,8262
|% 0,22
|
|Euro
|15,5094
|15,5644
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,4553
|18,5479
|% 0,04
|
|Frank
|14,9614
|15,0515
|% 0,77
|
|Riyal
|3,6703
|3,6887
|% 0,10
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|25,24
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,60
|
|Cumhuriyet
|5.650
|5.735
|33,00
|
|Tam
|5.628
|5.774
|42,62
|
|Yarım
|2.720
|2.793
|20,62
|
|Çeyrek
|1.364
|1.397
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,12
|
|B. Petrol
|98,02
|98,02
|3,90
|
Seans Raporu
16:55
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17:10METUR
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 709 adet işlem
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 87 kaybederek (% -0.73 ) 1, 747
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, OZKGY, OZKGY, SNKRN, ISKUR, DIRIT, RALYH
-
17:08
TUPRS, POLTK, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
TKFEN, KUYAS, ERCB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında