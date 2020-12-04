***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde alınan karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliğinin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan "Bilgilendirme Politikası" nın kabulüne karar verilmiş olup, söz konusu Bilgilendirme Politikası ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.dinamik-izmir.com) yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891474BIST