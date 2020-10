***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket esas sözleşmemizin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİMADDE 6:Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 13/622 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000-TL (SeksenmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 80.000.000 (Seksenmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.700.000 TL (YirmidörtmilyonyediyüzbinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 24.700.000 (Yirmidörmilyonyediyüzbin) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 2.400.000 TL (İkimilyondörtyüzbinTürkLirası) için her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 2.400.000 (İkimilyondörtyüzbin) adet (A) Grubu nama yazılı ve 22.300.000 TL (YirmiikimilyonüçyüzbinTürkLirası) için her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 22.300.000 (Yirmiikimilyonüçyüzbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.(A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Rüçhan hakkı kısıtlanarak sermaye artırımı yapıldığı durumda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.Şirket'in borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir. Şirket'in Borsada işlem gören (B) grubu payların devri tümüyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.(A) Grubu payların devredilmek istenmesi durumunda, söz konusu paylar öncelikle (A) Grubu pay sahiplerine önerilir.Yönetim Kurulu, ‘Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle' reddedebilir.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde hisseler ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879018BIST