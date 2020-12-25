***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.12.2020 18:01
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin ekli şekilde tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı ekli tadil metninde yer alan maddenin 23. madde olarak eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894985
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|SKBNK
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|KRDMD
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|
|SISE
|7,20
|804.407.768
|% 0,56
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|18:05
|Alış
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|Dolar
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|7,5893
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|Euro
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|9,2438
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|Sterlin
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|Alış
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|459
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|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
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|1.497
|3,49
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|Çeyrek
|732
|748
|1,74
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|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
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