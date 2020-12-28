***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.12.2020 15:41
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin ekli şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı ekli tadil metninde yer alan maddenin 23.madde olarak eklenmesine yönelik 25.12.2020 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (28.12.2020) başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895171
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