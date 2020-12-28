***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin ekli şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı ekli tadil metninde yer alan maddenin 23.madde olarak eklenmesine yönelik 25.12.2020 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (28.12.2020) başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895171BIST