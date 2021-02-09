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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

09.02.2021 17:48



***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.02.2021 tarihli toplantısında, satışa hazır bekletilen 2.175.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10'uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin yeni tutarını göstermek üzere ekteki şekilde tadil edilmesine, tadil edilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve SPK'nın uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908647


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