***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.02.2021 tarihli toplantısında, satışa hazır bekletilen 2.175.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10'uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin yeni tutarını göstermek üzere tadil edilmesine ilişkin olarak SPK'nın uygun görüşü tarafımıza ekteki şekilde ulaşmış olup, Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913981BIST