***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.03.2021 18:03
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021, 01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 26.875.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesi' nin sermayeye ilişkin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 02.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.03.2021 tarih ve 10278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914560
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1184
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4144
En Düşük
7,2702
18:058,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1351
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9260
En Düşük
8,7606
18:05408,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,49
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4064
|7,4144
|% 1,62
|
|Euro
|8,9182
|8,9255
|% 1,54
|
|Sterlin
|10,2270
|10,2783
|% 1,04
|
|Frank
|8,0131
|8,0614
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9588
|1,9686
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|1,67
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
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17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem