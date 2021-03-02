***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2021, 01.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 26.875.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesi' nin sermayeye ilişkin "SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 02.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.03.2021 tarih ve 10278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914560BIST