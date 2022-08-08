***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.08.2022 16:35
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/08/2022 05/08/2022 10633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052961
BIST
17:522.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 39,41
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:5217,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0815
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9937
En Düşük
17,8708
17:5218,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1487
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3900
En Düşük
18,1988
17:521.032,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,72
|Açılış
|: 1.033,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:52
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|42.171.537
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.158.815
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.068.633
|% 9,98
|
|PARSN
|41,00
|118.512.418
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.275.897
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|30.185.233
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|215.718.989
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|256.091.491
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,30
|4.712.678.063
|% 0,17
|
|EKGYO
|3,44
|2.556.290.631
|% -1,71
|
|EREGL
|28,52
|2.064.687.826
|% 3,41
|
|SISE
|23,88
|1.971.122.517
|% 2,05
|
|SASA
|51,80
|1.869.149.537
|% 4,02
|
|EKGYO
|3,44
|2.556.290.631
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,30
|935.841.312
|% 4,07
|
|TSKB
|3,23
|1.252.843.026
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,17
|1.416.009.580
|% -1,34
|
|DOHOL
|4,20
|801.365.796
|% 1,94
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9937
|% 0,45
|
|Euro
|18,3411
|18,3900
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,7039
|21,8128
|% 0,68
|
|Frank
|18,7674
|18,8805
|% 1,19
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|10,05
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.997
|7,00
|
|Yarım
|3.367
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-0,29
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
-
17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında