***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2021 18:23
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemini kapsayan faaliyet raporumuz, açıklamamız ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973239
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1218
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35552,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,84
|Açılış
|: 552,80
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5280
|9,5316
|% 0,54
|
|Euro
|11,1373
|11,1489
|% 1,10
|
|Sterlin
|13,1228
|13,1886
|% 1,01
|
|Frank
|10,4038
|10,4665
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5334
|2,5461
|% 0,49
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,28
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,06
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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