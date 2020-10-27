***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 4.285.418 -49.449 711.718 6.419.731 4.442.180 31.809.598 31.809.598Transferler30 354.299 4.087.881 -4.442.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 4.293.567 4.293.567 4.293.567Dönem Karı (Zararı)30 4.293.567 4.293.567 4.293.567Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 4.285.418 1.066.017 10.507.612 4.293.567 36.103.165 36.103.165Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543Transferler30 512.324 6.993.535 -7.505.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 7.679.194 7.679.194 7.679.194Dönem Karı (Zararı)30 7.679.194 7.679.194 7.679.194Sermaye Arttırımı30 8.700.000 8.700.000 8.700.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 18.514.521 18.514.521 18.514.521Dönem Sonu Bakiyeler24.700.000 18.514.521 4.285.418 -93.363 1.578.341 17.501.147 7.679.194 74.165.258 74.165.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.555.992 6.559.732Dönem Karı (Zararı)30 7.679.194 4.293.567Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 7.679.194 4.293.567Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.850.670 1.511.682Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 1.626.213 1.151.459Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -38.591 -44.217Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -38.591 -44.217Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 326.854 215.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 397.469 296.677Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -70.615 -81.342Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 535.333 273.538Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -735.179 -683.796Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.190.250 759.122Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 281.899 453.884Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -201.637 -255.672Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.002.585 -22.815Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14,17 -601.724 -61.618Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -601.724 -61.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.085.856 533.410Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -243.138 -117.562Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.004.421 -1.217.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.555 -4.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.002.866 -1.212.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -6.088.017 31.522İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.088.017 31.522Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.197.134 -1.276.433Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -176.593 940.480Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.719.714 13.122İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 52.943 37.547İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.772.657 -24.425Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 273.793 192.054Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.551.903 -915.156İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -553.553 -457.882İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -998.350 -457.274Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -364.275 2.806.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -14.454 76.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -14.454 76.526Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.555.992 6.338.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 0 -20.942Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 242.015YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI98.241 -278.452Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,17 748.002 74.257Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 748.002 74.257Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -649.761 -352.709Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -649.761 -352.709Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.432.953 -5.079.970Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 30.624.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 30.624.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 6.458.957 500.000Kredilerden Nakit Girişleri47 6.458.957 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.345.064 -5.491.400Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.345.064 -5.491.400Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -323.493 0Ödenen Faiz37 -1.190.250 -759.122Alınan Faiz37 618.282 670.552Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.409.479YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.975.202 1.201.310NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.975.202 1.201.310DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.016.702 11.499.898DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.991.904 12.701.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 41.133.844 15.041.745Finansal Yatırımlar47 1.045.878 802.740Ticari Alacaklar7 15.274.418 13.513.305İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.272.863 13.513.305Diğer Alacaklar9 6.126.771 38.754İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.126.771 38.754Stoklar10 8.246.811 6.049.677Peşin Ödenmiş Giderler12 1.383.571 1.289.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.383.571 1.289.353Diğer Dönen Varlıklar29 65.485 0ARA TOPLAM73.276.778 36.735.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR73.276.778 36.735.574DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 21.689.587 22.427.509Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.479.089 1.656.248Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 11.885 15.724Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 11.885 15.724Peşin Ödenmiş Giderler12 82.375 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 82.375TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.262.936 24.099.481TOPLAM VARLIKLAR96.539.714 60.835.055KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.703.298 2.896.696İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 1.703.298 2.896.696Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 4.724.536 1.983.800İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 545.977 912.365İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 4.178.559 1.071.435Ticari Borçlar7 3.658.582 6.579.933İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 120.007 67.064İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.538.575 6.512.869Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 518.465 244.672Diğer Borçlar9 240.678 1.792.581İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 553.553İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 240.678 1.239.028Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.026.780 1.391.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.026.780 1.391.055Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.121.861 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 195.456 211.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 98.321 44.104Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 97.135 167.750ARA TOPLAM13.189.656 15.100.591TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.189.656 15.100.591UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 7.516.716 5.018.813İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 1.199.531 901.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 6.317.185 4.117.018Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.204.842 861.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.204.842 861.590Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 463.242 582.518TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.184.800 6.462.921TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.374.456 21.563.512ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.165.258 39.271.543Ödenmiş Sermaye30 24.700.000 16.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 18.514.521 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 4.192.055 4.192.055Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 4.192.055 4.192.055Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 4.285.418 4.285.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -93.363 -93.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.578.341 1.066.017Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 17.501.147 10.507.612Net Dönem Karı veya Zararı30 7.679.194 7.505.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.165.258 39.271.543TOPLAM KAYNAKLAR96.539.714 60.835.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 42.985.858 42.204.793 18.758.388 13.582.668Satışların Maliyeti31 -31.987.035 -34.087.244 -12.603.629 -11.054.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.998.823 8.117.549 6.154.759 2.527.891BRÜT KAR (ZARAR)10.998.823 8.117.549 6.154.759 2.527.891Genel Yönetim Giderleri28 -1.435.199 -1.318.036 -437.734 -434.265Pazarlama Giderleri28 -2.281.732 -2.425.839 -928.320 -781.112Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.562.274 2.523.947 549.703 418.475Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.785.650 -1.281.974 -434.606 -230.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.058.516 5.615.647 4.903.802 1.500.495Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 643.979 125.652 314.326 85.081TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 6.748 16.779 13.032 22.404FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.709.243 5.758.078 5.231.160 1.607.980Finansman Gelirleri37 3.565.407 1.732.790 1.562.971 509.569Finansman Giderleri37 -1.758.579 -1.993.816 -647.829 -616.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.516.071 5.497.052 6.146.302 1.501.469Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.836.877 -1.203.485 -1.012.896 -320.757Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.956.153 -1.226.300 -1.161.870 -272.501Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 119.276 22.815 148.974 -48.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712DÖNEM KARI (ZARARI)7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884557BIST