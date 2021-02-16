***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 4.285.418 -49.449 711.718 6.419.731 4.442.180 31.809.598 31.809.598Transferler30 354.299 4.087.881 -442.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -43.914 7.505.859 7.461.945 7.461.945Dönem Karı (Zararı)30 7.505.859 7.505.859 7.505.859Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -43.914 -43.914 -43.914Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543Transferler30 512.324 6.993.535 -7.505.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 26.203 8.613.135 8.639.338 8.639.338Dönem Karı (Zararı)30 8.613.135 8.613.135 8.613.135Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 26.203 26.203 26.203Sermaye Arttırımı30 9.150.000 9.150.000 9.150.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-109 -109 -109Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 22.600.260 22.600.260 22.600.260Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 112.711 112.711 112.711Dönem Sonu Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.977.788 10.175.875Dönem Karı (Zararı)8.613.135 7.505.859Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 8.613.135 7.505.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.852.955 4.438.780Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 2.029.380 1.955.187Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 54.146 -90.537Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 54.146 -90.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 340.190 320.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 423.967 234.040Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -83.777 86.408Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 11.181 1.185.494Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.361.603 -897.700Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.124.243 2.083.194Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 486.648Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -238.107Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 19.782 1.181.054Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -601.724 -112.866Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -601.724 -112.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.495.035 -1.193.829Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -12.346.859 -612.103Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.294.628 -2.961.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.294.628 -2.961.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 36.783 31.522İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 36.783 31.522Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -4.762.335 393.031Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 486.915 -230.597Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 -984.288 876.667İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -5.966 -50.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -978.322 927.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 88.641 102.037Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,8 -1.655.118 176.817İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -553.553 -335.882İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.101.565 512.699Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 230.892 775.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -295.038 255.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -323.972 255.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)28.934Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.028.945 10.750.810Alınan Faiz37 689.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -20.942Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 51.157 -1.243.780YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.072.771 -529.937Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 748.002 152.970Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 748.002 152.970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.820.773 -682.907Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.820.773 -682.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.984.711 -6.129.135Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 35.605.273Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 35.605.273İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 -109İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 -109Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 9.445.403Kredilerden Nakit Girişleri47 9.445.403Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.775.981 -4.042.123Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.775.981 -4.042.123Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -582.266 -480.000Ödenen Faiz37 -1.099.199 -1.607.012Alınan Faiz37 1.246.603Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -3.855.013YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.934.152 3.516.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.934.152 3.516.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.016.702 11.499.898DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.950.854 15.016.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 32.065.853 15.041.745Finansal Yatırımlar47 13.149.599 802.740Ticari Alacaklar7 16.267.139 13.513.305İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.267.139 13.513.305Diğer Alacaklar8 1.971 38.754İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.971 38.754Stoklar10 10.812.012 6.049.677Peşin Ödenmiş Giderler11 802.438 1.289.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 802.438 1.289.353Diğer Dönen Varlıklar29 323.972ARA TOPLAM73.422.984 36.735.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR73.422.984 36.735.574DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 26.482.098 22.427.509Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.066.205 1.656.248Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.606 15.724Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 10.606 15.724TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.558.909 24.099.481TOPLAM VARLIKLAR100.981.893 60.835.055KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.120.715 2.896.696İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 1.120.715 2.896.696Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,47 4.447.960 1.983.800İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,47 457.863 912.365İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 3.990.097 1.071.435Ticari Borçlar7 5.357.538 6.579.933İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 61.098 67.064İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.296.440 6.512.869Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 333.313 244.672Diğer Borçlar8 137.463 1.792.581İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 553.553İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 137.463 1.239.028Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.621.947 1.391.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.621.947 1.391.055Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 51.157Kısa Vadeli Karşılıklar25 151.618 211.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 67.645 44.104Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 83.973 167.750ARA TOPLAM13.221.711 15.100.591TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.221.711 15.100.591UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,47 6.232.103 5.018.813İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,47 588.344 901.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 5.643.759 4.117.018Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.152.036 861.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.152.036 861.590Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 602.300 582.518TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.986.439 6.462.921TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.208.150 21.563.512ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.773.743 39.271.543Ödenmiş Sermaye30 25.150.000 16.000.000Geri Alınmış Paylar (-)30 -109Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.600.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 4.218.258 4.192.055Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 4.218.258 4.192.055Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 4.285.418 4.285.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -67.160 -93.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.578.341 1.066.017Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 17.613.858 10.507.612Net Dönem Karı veya Zararı30 8.613.135 7.505.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.773.743 39.271.543TOPLAM KAYNAKLAR100.981.893 60.835.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat61.471.222 61.361.124Satışların Maliyeti-47.270.643 -48.030.213TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.200.579 13.330.911BRÜT KAR (ZARAR)14.200.579 13.330.911Genel Yönetim Giderleri28 -1.843.437 -1.670.294Pazarlama Giderleri28 -3.405.414 -3.499.635Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.297.457 3.567.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.674.631 -2.002.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.574.554 9.725.397Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 986.847 195.575TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleKARI (ZARARI)9.573.441 9.830.435Finansman Gelirleri37 4.636.363 2.180.080Finansman Giderleri37 -3.516.545 -2.302.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.693.259 9.708.335Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.080.124 -2.202.476Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -2.066.892 -2.254.224Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -13.232 51.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.613.135 7.505.859DÖNEM KARI (ZARARI)8.613.135 7.505.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.613.135 7.505.859Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26.202 -43.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.753 -54.893Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.551 10.979Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-6.551 10.979Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.202 -43.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.639.337 7.461.945Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.639.337 7.461.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910167BIST