***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543Transferler30 0 0 0 0 0 0 7.505.859 -7.505.859 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 1.322.261 1.322.261 1.322.261Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 1.322.261 1.322.261 1.322.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler30 16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 18.013.471 1.322.261 40.593.804 40.593.804Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Transferler30 0 0 0 0 0 0 8.613.135 -8.613.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 4.838.852 4.838.852 4.838.852Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 0 4.838.852 4.838.852 4.838.852Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı30 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 1.725.000 1.725.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 21.526.835 0 0 0 0 0 21.526.835 21.526.835Dönem Sonu Bakiyeler26.875.000 -109 44.127.095 4.285.418 -67.160 1.578.341 26.226.993 4.838.852 107.864.430 107.864.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.223.217 2.438.535Dönem Karı (Zararı)4.838.852 1.322.261Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 4.838.852 1.322.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler723.473 947.616Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 497.697 498.726Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 309.485 -6.284Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 309.485 -6.284Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 328.162 139.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 328.162 158.852Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -19.511Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 -310.545 203.163Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.266.115 -278.009Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 763.916 481.172Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 820.028 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -628.374 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -101.326 112.670İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.387.803 -172.033Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -2.224.623 -17.907Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.906.912 2.383.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.906.912 2.383.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.530 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.530 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.398.804 -1.093.759Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 318.300 568.486Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 3.540.166 -1.365.342İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 45.152 6.047İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.495.014 -1.371.389Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 182.212 248.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -7.256 -1.612.146İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -553.553İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -7.256 -1.058.593Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 973.394 650.090İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 134.190 67.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 134.190 -5.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 72.650Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları174.522 2.097.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -92.927 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 1.141.622 340.691YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-358.716 -63.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -358.716 -63.759Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -358.716 -63.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.221.848 -1.985.905Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.526.835 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.526.835 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 1.725.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.346.508 -1.600.526Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.346.508 -1.600.526İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8 0 -73.126Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -126.430 -120.000Ödenen Faiz37 -763.916 -192.253Alınan Faiz37 1.206.867 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.086.349 388.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.086.349 388.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.950.853 15.016.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.037.202 15.405.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 55.211.451 32.065.853Finansal Yatırımlar47 15.374.222 13.149.599Ticari Alacaklar7 22.044.538 16.267.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 22.044.538 16.267.139Diğer Alacaklar8 441 1.971İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 441 1.971Stoklar10 12.210.816 10.812.012Peşin Ödenmiş Giderler12 484.138 802.438İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 484.138 802.438Diğer Dönen Varlıklar29 189.782 323.972ARA TOPLAM105.515.388 73.422.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.515.388 73.422.984DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 26.282.066 26.482.098Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.232.482 1.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.326 10.606Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.326 10.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.523.874 27.558.909TOPLAM VARLIKLAR133.039.262 100.981.893KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 765.054 1.120.715İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 765.054 1.120.715Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,47 4.575.598 4.447.960İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 374.093 457.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 4.201.505 3.990.097Ticari Borçlar7 8.269.330 5.357.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 106.250 61.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.163.080 5.296.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 515.525 333.313Diğer Borçlar8 130.207 137.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 130.207 137.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.595.341 1.621.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.595.341 1.621.947Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.192.779 51.157Kısa Vadeli Karşılıklar25 197.907 151.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 113.934 67.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 83.973 83.973ARA TOPLAM18.241.741 13.221.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.241.741 13.221.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,47 5.091.135 6.232.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 649.631 588.344İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 4.441.504 5.643.759Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.340.982 1.152.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.340.982 1.152.036Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 500.974 602.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.933.091 7.986.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.174.832 21.208.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar107.864.430 79.773.743Ödenmiş Sermaye30 26.875.000 25.150.000Geri Alınmış Paylar (-)30 -109 -109Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 44.127.095 22.600.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 4.218.258 4.218.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 4.218.258 4.218.258Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 4.285.418 4.285.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -67.160 -67.160Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.578.341 1.578.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 26.226.993 17.613.858Net Dönem Karı veya Zararı30 4.838.852 8.613.135TOPLAM ÖZKAYNAKLAR107.864.430 79.773.743TOPLAM KAYNAKLAR133.039.262 100.981.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 22.853.362 13.001.586Satışların Maliyeti31 -19.964.391 -10.462.408TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.888.971 2.539.178BRÜT KAR (ZARAR)2.888.971 2.539.178Genel Yönetim Giderleri28 -784.787 -462.428Pazarlama Giderleri28 -1.146.545 -813.608Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.323.536 748.191Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.328.111 -951.024ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-46.936 1.060.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.095 11.117TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -19.938 -6.284FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-64.779 1.065.142Finansman Gelirleri37 6.898.963 1.413.077Finansman Giderleri37 -834.538 -684.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.999.646 1.793.856Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.160.794 -471.595Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.262.121 -358.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 101.327 -112.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.838.852 1.322.261DÖNEM KARI (ZARARI)4.838.852 1.322.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 4.838.852 1.322.261Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30 4.838.852 1.322.261Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.838.852 1.322.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932842BIST