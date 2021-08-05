***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543Transferler30 0 0 0 0 0 0 7.505.859 -7.505.859 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 2.545.788 2.545.788 2.545.788Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 0 2.545.788 2.545.788 2.545.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 18.013.471 2.545.788 41.817.331 41.817.331Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Transferler30 0 0 0 0 0 0 8.613.135 -8.613.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 10.553.696 10.553.696 10.553.696Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 0 10.553.696 10.553.696 10.553.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı30 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 1.725.000 1.725.000Kar Payları30 0 0 0 0 0 0 -2.469.341 0 -2.469.341 -2.469.341Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0 21.526.755 0 0 0 0 0 21.526.755 21.526.755Dönem Sonu Bakiyeler26.875.000 -109 44.127.015 4.285.418 -67.160 1.578.341 23.757.652 10.553.696 111.109.853 111.109.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-471.251 643.614Dönem Karı (Zararı)10.553.696 2.545.788Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 10.553.696 2.545.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler788.731 1.818.622Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 1.033.109 1.086.914Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 5.658 -8.888Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.658 -8.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 374.351 227.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 374.201 297.217Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 150 -69.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 -511.001 390.532Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.940.473 -261.189Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.173.627 604.526Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 775.431 241.577Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -519.586 -194.382Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -113.386 448.161Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -301.312Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -301.312Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0 -24.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.953.296 -3.720.796Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 6.700.173 612.611Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -8.325.200 192.078İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.325.200 192.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.530 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.530 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.017.494 -2.168.256Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -9.936.013 683.267Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -1.491.154 -1.780.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -35.591 57.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.455.563 -1.837.925Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0 88.617Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 359.133 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,8 313.567 -1.397.902İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -545.853İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 313.567 -852.049Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -2.578 70.349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 444.740 -20.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 444.740 -20.748Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.610.869 643.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -92.927 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 2.232.545 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-714.239 118.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 374.003Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 374.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -714.239 -255.087Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -714.239 -255.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.175.026 2.921.642Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.526.755 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.526.755 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 1.725.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 0 3.412.640Kredilerden Nakit Girişleri47 0 3.412.640Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.155.021 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -2.155.021 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -257.853 -240.003Ödenen Temettüler30 -2.469.341 0Ödenen Faiz37 -1.173.627 -512.184Alınan Faiz37 1.979.113 261.189YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.989.536 3.684.172NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.989.536 3.684.172DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.950.853 15.016.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.940.389 18.700.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 50.016.749 32.065.853Finansal Yatırımlar47 6.449.426 13.149.599Ticari Alacaklar7 23.811.250 16.267.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.811.250 16.267.139Diğer Alacaklar8 441 1.971İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 441 1.971Stoklar10 12.829.506 10.812.012Peşin Ödenmiş Giderler12 10.738.451 802.438İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 10.738.451 802.438Diğer Dönen Varlıklar29 0 323.972ARA TOPLAM103.845.823 73.422.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.845.823 73.422.984DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 26.261.304 26.482.098Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.107.774 1.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.046 10.606Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.046 10.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.377.124 27.558.909TOPLAM VARLIKLAR131.222.947 100.981.893KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 353.745 1.120.715İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 353.745 1.120.715Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,47 4.788.304 4.447.960İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 437.021 457.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 4.351.283 3.990.097Ticari Borçlar7 3.346.798 5.357.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 25.507 61.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.321.291 5.296.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 692.446 333.313Diğer Borçlar8 451.030 137.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 451.030 137.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.619.369 1.621.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.619.369 1.621.947Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 2.283.702 51.157Kısa Vadeli Karşılıklar25 25 84.123 83.973ARA TOPLAM13.762.909 13.221.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.762.909 13.221.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,47 4.503.708 6.232.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 457.042 588.344İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 4.046.666 5.643.759Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.357.563 1.152.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.357.563 1.152.036Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 488.914 602.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.350.185 7.986.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.113.094 21.208.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.109.853 79.773.743Ödenmiş Sermaye30 26.875.000 25.150.000Geri Alınmış Paylar (-)30 -109 -109Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 44.127.015 22.600.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 4.218.258 4.218.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 4.218.258 4.218.258Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 4.285.418 4.285.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -67.160 -67.160Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.072.898 1.578.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 23.263.095 17.613.858Net Dönem Karı veya Zararı30 10.553.696 8.613.135TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.109.853 79.773.743TOPLAM KAYNAKLAR131.222.947 100.981.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 48.783.672 24.227.470 25.930.310 11.225.884Satışların Maliyeti31 -38.664.528 -19.383.406 -18.700.137 -8.920.998TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.119.144 4.844.064 7.230.173 2.304.886BRÜT KAR (ZARAR)10.119.144 4.844.064 7.230.173 2.304.886Genel Yönetim Giderleri28 -1.336.811 -997.465 -552.024 -535.037Pazarlama Giderleri28 -2.431.685 -1.353.412 -1.285.140 -539.804Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -185.603 0 -185.603 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 2.455.134 1.012.571 1.131.598 264.380Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.993.897 -1.351.044 -665.786 -400.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.626.282 2.154.714 5.673.218 1.094.405Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.647 329.653 552 318.536Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -12.811 0 -12.811 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -57.465 -6.284 -37.527 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.558.653 2.478.083 5.623.432 1.412.941Finansman Gelirleri37 9.783.000 2.002.436 2.884.037 589.359Finansman Giderleri37 -1.288.746 -1.110.750 -454.208 -426.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.052.907 3.369.769 8.053.261 1.575.913Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.499.211 -823.981 -2.338.417 -352.386Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.612.597 -794.283 -2.350.476 -435.358Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 113.386 -29.698 12.059 82.972SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527DÖNEM KARI (ZARARI)10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41 10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41 10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955134BIST