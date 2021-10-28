***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2021 18:24
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543
Transferler
30 512.324 6.993.535 -7.505.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 7.679.194 7.679.194 7.679.194
Dönem Karı (Zararı)
30 7.679.194 7.679.194 7.679.194
Sermaye Arttırımı
30 8.700.000 8.700.000 8.700.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 18.514.521 18.514.521 18.514.521
Dönem Sonu Bakiyeler
24.700.000 18.514.521 4.285.418 -93.363 1.578.341 17.501.147 7.679.194 74.165.258 74.165.258
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 8.613.135 -8.613.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 15.593.208 15.593.208 15.593.208
Dönem Karı (Zararı)
30 15.593.208 15.593.208 15.593.208
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 1.725.000 1.725.000
Kar Payları
30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 21.526.755 21.526.755 21.526.755
Dönem Sonu Bakiyeler
26.875.000 -109 44.127.015 4.285.418 -67.160 1.578.341 23.757.652 15.593.208 116.149.365 116.149.365
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.412.925 -4.555.992
Dönem Karı (Zararı)
15.593.208 7.679.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 15.593.208 7.679.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.773.049 2.850.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 1.511.556 1.626.213
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.265 -38.591
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.265 -38.591
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 339.258 326.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Dü 150 -70.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -1.171.478 535.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.505.620 -735.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.228.336 1.190.250
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 725.078 281.899
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -619.272 -201.637
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.453.650 1.002.585
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -601.724
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -601.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.433.723 -15.085.856
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 6.658.622 -243.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.709.206 -2.004.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.709.206 -2.002.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.530 -6.088.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.530 -6.088.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.893.547 -2.197.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -16.987.877 -176.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 3.805.141 -2.719.714
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -29.049 52.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.834.190 -2.772.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 318.719 273.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 18.331 -1.551.903
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -553.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 18.331 -998.350
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.101.182 -364.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 253.382 -14.454
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 253.382 -14.454
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.613.564 -4.555.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -92.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 293.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.071.347 98.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 748.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 748.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.071.347 -649.761
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.071.347 -649.761
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.822.659 30.432.953
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.526.755 30.624.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.526.755 30.624.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 1.725.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 6.458.957
Kredilerden Nakit Girişleri
47 6.458.957
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.051.628 -2.345.064
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.051.628 -2.345.064
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -241.286 -323.493
Ödenen Temettüler
30 -2.469.341
Ödenen Faiz
37 -1.228.336 -1.190.250
Alınan Faiz
37 2.561.495 618.282
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.409.479
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.338.387 25.975.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.338.387 25.975.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.950.853 15.016.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.289.240 40.991.903
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 45.348.365 32.065.853
Finansal Yatırımlar
47 6.490.977 13.149.599
Ticari Alacaklar
7 25.250.002 16.267.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.250.002 16.267.139
Diğer Alacaklar
8 441 1.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 441 1.971
Stoklar
10 12.705.559 10.812.012
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.790.315 802.438
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.790.315 802.438
Diğer Dönen Varlıklar
29 207.931 323.972
ARA TOPLAM
107.793.590 73.422.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.793.590 73.422.984
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 28.232.813 26.482.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 983.066 1.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.766 10.606
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.766 10.606
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.851.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.073.995 27.558.909
TOPLAM VARLIKLAR
138.867.585 100.981.893
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 235.496 1.120.715
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 235.496 1.120.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 4.730.107 4.447.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 376.172 457.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 4.353.935 3.990.097
Ticari Borçlar
7 8.543.407 5.357.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 32.049 61.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.511.358 5.296.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 652.032 333.313
Diğer Borçlar
8 155.794 137.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 155.794 137.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.723.129 1.621.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.723.129 1.621.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 344.723 51.157
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 205.325 151.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 121.202 67.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 84.123 83.973
ARA TOPLAM
18.590.013 13.221.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.590.013 13.221.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 2.783.547 6.232.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 384.948 588.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 2.398.599 5.643.759
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.344.660 1.152.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.344.660 1.152.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 602.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.128.207 7.986.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.718.220 21.208.150
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
116.149.365 79.773.743
Ödenmiş Sermaye
30 26.875.000 25.150.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -109 -109
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.127.015 22.600.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 4.218.258 4.218.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 4.218.258 4.218.258
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 4.285.418 4.285.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -67.160 -67.160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.072.898 1.578.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 23.263.095 17.613.858
Net Dönem Karı veya Zararı
30 15.593.208 8.613.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.149.365 79.773.743
TOPLAM KAYNAKLAR
138.867.585 100.981.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 72.577.115 42.985.858 23.793.443 18.758.388
Satışların Maliyeti
31 -58.263.802 -31.987.035 -19.599.274 -12.603.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.313.313 10.998.823 4.194.169 6.154.759
BRÜT KAR (ZARAR)
14.313.313 10.998.823 4.194.169 6.154.759
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.803.326 -1.435.199 -466.515 -437.734
Pazarlama Giderleri
28 -4.107.986 -2.281.732 -1.676.301 -928.320
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -185.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.120.938 1.562.274 665.804 549.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.457.277 -1.785.650 -463.380 -434.606
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.880.059 7.058.516 2.253.777 4.903.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 27.869 643.979 25.222 314.326
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -13.026 -215
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -29.359 6.748 28.106 13.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.865.543 7.709.243 2.306.890 5.231.160
Finansman Gelirleri
37 11.054.946 3.565.407 1.271.946 1.562.971
Finansman Giderleri
37 -1.788.200 -1.758.579 -499.454 -647.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.132.289 9.516.071 3.079.382 6.146.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.539.081 -1.836.877 1.960.130 -1.012.896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.992.732 -1.956.153 -380.135 -1.161.870
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.453.651 119.276 2.340.265 148.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973240
BIST