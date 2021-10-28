***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543Transferler30 512.324 6.993.535 -7.505.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 7.679.194 7.679.194 7.679.194Dönem Karı (Zararı)30 7.679.194 7.679.194 7.679.194Sermaye Arttırımı30 8.700.000 8.700.000 8.700.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 18.514.521 18.514.521 18.514.521Dönem Sonu Bakiyeler24.700.000 18.514.521 4.285.418 -93.363 1.578.341 17.501.147 7.679.194 74.165.258 74.165.258Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Transferler30 8.613.135 -8.613.135Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 15.593.208 15.593.208 15.593.208Dönem Karı (Zararı)30 15.593.208 15.593.208 15.593.208Sermaye Arttırımı30 1.725.000 1.725.000 1.725.000Kar Payları30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 21.526.755 21.526.755 21.526.755Dönem Sonu Bakiyeler26.875.000 -109 44.127.015 4.285.418 -67.160 1.578.341 23.757.652 15.593.208 116.149.365 116.149.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.412.925 -4.555.992Dönem Karı (Zararı)15.593.208 7.679.194Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 15.593.208 7.679.194Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.773.049 2.850.670Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 1.511.556 1.626.213Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.265 -38.591Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.265 -38.591Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 339.258 326.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Dü 150 -70.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 -1.171.478 535.333Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -2.505.620 -735.179Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.228.336 1.190.250Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 725.078 281.899Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -619.272 -201.637Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -2.453.650 1.002.585Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -601.724Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -601.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.433.723 -15.085.856Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 6.658.622 -243.138Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.709.206 -2.004.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.709.206 -2.002.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.530 -6.088.017İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.530 -6.088.017Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.893.547 -2.197.134Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -16.987.877 -176.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 3.805.141 -2.719.714İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -29.049 52.943İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.834.190 -2.772.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 318.719 273.793Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 18.331 -1.551.903İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -553.553İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 18.331 -998.350Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.101.182 -364.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 253.382 -14.454Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 253.382 -14.454Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.613.564 -4.555.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -92.927Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 293.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.071.347 98.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 748.002Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 748.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.071.347 -649.761Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.071.347 -649.761FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.822.659 30.432.953Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.526.755 30.624.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.526.755 30.624.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 1.725.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 6.458.957Kredilerden Nakit Girişleri47 6.458.957Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.051.628 -2.345.064Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.051.628 -2.345.064Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -241.286 -323.493Ödenen Temettüler30 -2.469.341Ödenen Faiz37 -1.228.336 -1.190.250Alınan Faiz37 2.561.495 618.282Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.409.479YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.338.387 25.975.202NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.338.387 25.975.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.950.853 15.016.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.289.240 40.991.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 45.348.365 32.065.853Finansal Yatırımlar47 6.490.977 13.149.599Ticari Alacaklar7 25.250.002 16.267.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 25.250.002 16.267.139Diğer Alacaklar8 441 1.971İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 441 1.971Stoklar10 12.705.559 10.812.012Peşin Ödenmiş Giderler12 17.790.315 802.438İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 17.790.315 802.438Diğer Dönen Varlıklar29 207.931 323.972ARA TOPLAM107.793.590 73.422.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.793.590 73.422.984DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 28.232.813 26.482.098Kullanım Hakkı Varlıkları20 983.066 1.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.766 10.606Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 6.766 10.606Ertelenmiş Vergi Varlığı40 1.851.350TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.073.995 27.558.909TOPLAM VARLIKLAR138.867.585 100.981.893KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 235.496 1.120.715İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 235.496 1.120.715Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,47 4.730.107 4.447.960İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 376.172 457.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 4.353.935 3.990.097Ticari Borçlar7 8.543.407 5.357.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 32.049 61.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.511.358 5.296.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 652.032 333.313Diğer Borçlar8 155.794 137.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 155.794 137.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.723.129 1.621.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.723.129 1.621.947Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 344.723 51.157Kısa Vadeli Karşılıklar25 205.325 151.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 121.202 67.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 84.123 83.973ARA TOPLAM18.590.013 13.221.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.590.013 13.221.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,47 2.783.547 6.232.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 384.948 588.344İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 2.398.599 5.643.759Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.344.660 1.152.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.344.660 1.152.036Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 602.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.128.207 7.986.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.718.220 21.208.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar116.149.365 79.773.743Ödenmiş Sermaye30 26.875.000 25.150.000Geri Alınmış Paylar (-)30 -109 -109Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 44.127.015 22.600.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 4.218.258 4.218.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 4.218.258 4.218.258Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 4.285.418 4.285.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -67.160 -67.160Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.072.898 1.578.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 23.263.095 17.613.858Net Dönem Karı veya Zararı30 15.593.208 8.613.135TOPLAM ÖZKAYNAKLAR116.149.365 79.773.743TOPLAM KAYNAKLAR138.867.585 100.981.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 72.577.115 42.985.858 23.793.443 18.758.388Satışların Maliyeti31 -58.263.802 -31.987.035 -19.599.274 -12.603.629TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.313.313 10.998.823 4.194.169 6.154.759BRÜT KAR (ZARAR)14.313.313 10.998.823 4.194.169 6.154.759Genel Yönetim Giderleri28 -1.803.326 -1.435.199 -466.515 -437.734Pazarlama Giderleri28 -4.107.986 -2.281.732 -1.676.301 -928.320Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -185.603Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.120.938 1.562.274 665.804 549.703Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -3.457.277 -1.785.650 -463.380 -434.606ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.880.059 7.058.516 2.253.777 4.903.802Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 27.869 643.979 25.222 314.326Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -13.026 -215TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -29.359 6.748 28.106 13.032FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.865.543 7.709.243 2.306.890 5.231.160Finansman Gelirleri37 11.054.946 3.565.407 1.271.946 1.562.971Finansman Giderleri37 -1.788.200 -1.758.579 -499.454 -647.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.132.289 9.516.071 3.079.382 6.146.302Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.539.081 -1.836.877 1.960.130 -1.012.896Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.992.732 -1.956.153 -380.135 -1.161.870Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 2.453.651 119.276 2.340.265 148.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406DÖNEM KARI (ZARARI)15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.593.208 7.679.194 5.039.512 5.133.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973240BIST