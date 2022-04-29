***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:46
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 8.613.135 -8.613.135 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 4.838.852 4.838.852 4.838.852
Dönem Karı (Zararı)
30 4.838.852 4.838.852 4.838.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 1.725.000 1.725.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 21.526.835 21.526.835 21.526.835
Dönem Sonu Bakiyeler
25.150.000 -109 44.127.095 4.285.418 -67.160 1.578.341 26.226.993 4.838.852 107.864.430 107.864.430
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Transferler
30 33.688.570 -33.688.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 9.976.443 9.976.443 9.976.443
Dönem Karı (Zararı)
30 9.976.443 9.976.443 9.976.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0
Kar Payları
30 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -18.550 -18.550 -18.550
Dönem Sonu Bakiyeler
26.875.000 43.582.415 38.911.604 -39.247 2.072.898 56.951.665 9.976.443 178.330.778 178.330.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.824.292 1.223.217
Dönem Karı (Zararı)
9.976.443 4.838.852
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.976.443 4.838.852
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.321.840 723.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 628.133 497.697
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 40.866 309.485
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 40.866 309.485
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 505.189 328.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 564.535 328.162
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -59.346
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 2.044.806 -310.545
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -483.559 -1.266.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 2.556.237 763.916
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 731.088 820.028
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -758.960 -628.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 102.846 -101.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.860.506 -5.387.803
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -37.565.828 -2.224.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -9.274.916 -6.906.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.275.295 -6.906.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.282.445 -1.398.804
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.938.676 318.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 4.154.542 3.540.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -39.489 45.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.194.031 3.495.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 403.631 182.212
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -623.468 -7.256
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -623.468 -7.256
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 929.071 973.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 337.583 134.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 337.583 134.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.562.223 174.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -35.669 -92.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 773.600 1.141.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.880.882 -358.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.880.882 -358.716
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.880.882 -358.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.611.643 22.221.848
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 -18.550 21.526.835
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 -18.550 21.526.835
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 47 71.983.213
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.011.700 -1.346.508
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.011.700 -1.346.508
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -134.802 -126.430
Ödenen Faiz
37 -2.556.237 -763.916
Alınan Faiz
37 1.349.719 1.206.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.469 23.086.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.469 23.086.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.343.368 31.950.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.249.837 55.037.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 49.534.748 44.494.439
Finansal Yatırımlar
47 45.011.599 7.445.771
Ticari Alacaklar
7 38.363.819 29.860.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 38.363.819 29.860.478
Diğer Alacaklar
9 11.555 11.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.555 23.038.904 11.756.459
Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.061.465 9.122.789
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.061.465 9.122.789
Diğer Dönen Varlıklar
29 969.997 1.307.580
ARA TOPLAM
170.992.087 103.999.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.992.087 103.999.450
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 108.986.834 94.506.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.306.521 1.397.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.207 5.487
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 4.207 5.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.297.562 95.910.011
TOPLAM VARLIKLAR
281.289.649 199.909.461
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 60.276.080 260.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 60.276.080 260.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6, 47 2.888.870 6.063.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 707.681 592.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.181.189 5.471.061
Ticari Borçlar
7 15.737.130 12.341.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 39.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.737.130 12.302.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.082.234 678.603
Diğer Borçlar
9 75.133 698.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 75.133 698.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.445.386 2.516.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.445.386 2.516.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.662.079 1.888.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 203.328 187.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 178.551 103.726
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 24.777 84.123
ARA TOPLAM
86.370.240 24.635.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.370.240 24.635.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 12.385.610 3.254.641
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 280.664 820.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 12.104.946 2.434.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.012.340 1.558.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.012.340 1.558.299
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 2.190.681 2.087.835
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.588.631 6.900.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
102.958.871 31.536.576
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.330.778 168.372.885
Ödenmiş Sermaye
30 26.875.000 26.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 43.582.415 43.600.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 38.872.357 38.872.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 38.872.357 38.872.357
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 38.911.604 38.911.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.247 -39.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.072.898 2.072.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 56.951.665 23.263.095
Net Dönem Karı veya Zararı
30 9.976.443 33.688.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.330.778 168.372.885
TOPLAM KAYNAKLAR
281.289.649 199.909.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 42.579.706 22.853.362
Satışların Maliyeti
28,31 -29.785.360 -19.964.391
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.794.346 2.888.971
BRÜT KAR (ZARAR)
12.794.346 2.888.971
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.360.225 -784.787
Pazarlama Giderleri
28 -1.803.752 -1.146.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.880.772 1.323.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.771.624 -2.328.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.739.517 -46.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 334.725 2.095
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 270.836 -19.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.345.078 -64.779
Finansman Gelirleri
37 5.000.727 6.898.963
Finansman Giderleri
37 -2.556.540 -834.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.789.265 5.999.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.812.822 -1.160.794
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.709.976 -1.262.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -102.846 101.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.976.443 4.838.852
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.976.443 4.838.852
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 9.976.443 4.838.852
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,37000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.976.443 4.838.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.976.443 4.838.852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025911
BIST