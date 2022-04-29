***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Transferler30 8.613.135 -8.613.135 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 4.838.852 4.838.852 4.838.852Dönem Karı (Zararı)30 4.838.852 4.838.852 4.838.852Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0Sermaye Arttırımı30 1.725.000 1.725.000 1.725.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 21.526.835 21.526.835 21.526.835Dönem Sonu Bakiyeler25.150.000 -109 44.127.095 4.285.418 -67.160 1.578.341 26.226.993 4.838.852 107.864.430 107.864.430Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885Düzeltmelerden Sonraki Tutar26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885Transferler30 33.688.570 -33.688.570 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 9.976.443 9.976.443 9.976.443Dönem Karı (Zararı)30 9.976.443 9.976.443 9.976.443Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0Kar Payları30 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -18.550 -18.550 -18.550Dönem Sonu Bakiyeler26.875.000 43.582.415 38.911.604 -39.247 2.072.898 56.951.665 9.976.443 178.330.778 178.330.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.824.292 1.223.217Dönem Karı (Zararı)9.976.443 4.838.852Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.976.443 4.838.852Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.321.840 723.473Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 628.133 497.697Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 40.866 309.485Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 40.866 309.485Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 505.189 328.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 564.535 328.162Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -59.346Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 2.044.806 -310.545Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -483.559 -1.266.115Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 2.556.237 763.916Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 731.088 820.028Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -758.960 -628.374Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 102.846 -101.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.860.506 -5.387.803Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -37.565.828 -2.224.623Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -9.274.916 -6.906.912İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.275.295 -6.906.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.530İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.530Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -11.282.445 -1.398.804Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.938.676 318.300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 4.154.542 3.540.166İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -39.489 45.152İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.194.031 3.495.014Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 403.631 182.212Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -623.468 -7.256İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -623.468 -7.256Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 929.071 973.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 337.583 134.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 337.583 134.190Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-44.562.223 174.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -35.669 -92.927Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 773.600 1.141.622YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.880.882 -358.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.880.882 -358.716Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.880.882 -358.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.611.643 22.221.848Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 -18.550 21.526.835Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 -18.550 21.526.835Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 47 71.983.213Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.011.700 -1.346.508Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.011.700 -1.346.508Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -134.802 -126.430Ödenen Faiz37 -2.556.237 -763.916Alınan Faiz37 1.349.719 1.206.867YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.906.469 23.086.349NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.906.469 23.086.349DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.343.368 31.950.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.249.837 55.037.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 49.534.748 44.494.439Finansal Yatırımlar47 45.011.599 7.445.771Ticari Alacaklar7 38.363.819 29.860.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 38.363.819 29.860.478Diğer Alacaklar9 11.555 11.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.555 23.038.904 11.756.459Peşin Ödenmiş Giderler12 14.061.465 9.122.789İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 14.061.465 9.122.789Diğer Dönen Varlıklar29 969.997 1.307.580ARA TOPLAM170.992.087 103.999.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR170.992.087 103.999.450DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 108.986.834 94.506.635Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.306.521 1.397.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 4.207 5.487Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 4.207 5.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.297.562 95.910.011TOPLAM VARLIKLAR281.289.649 199.909.461KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 60.276.080 260.692İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 60.276.080 260.692Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6, 47 2.888.870 6.063.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 707.681 592.653İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.181.189 5.471.061Ticari Borçlar7 15.737.130 12.341.548İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 39.489İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 15.737.130 12.302.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.082.234 678.603Diğer Borçlar9 75.133 698.601İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 75.133 698.601Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.445.386 2.516.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.445.386 2.516.315Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 2.662.079 1.888.479Kısa Vadeli Karşılıklar25 203.328 187.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 178.551 103.726Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 24.777 84.123ARA TOPLAM86.370.240 24.635.801TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.370.240 24.635.801UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,47 12.385.610 3.254.641İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 280.664 820.625İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 12.104.946 2.434.016Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.012.340 1.558.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.012.340 1.558.299Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 2.190.681 2.087.835TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.588.631 6.900.775TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER102.958.871 31.536.576ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar178.330.778 168.372.885Ödenmiş Sermaye30 26.875.000 26.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 43.582.415 43.600.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 38.872.357 38.872.357Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 38.872.357 38.872.357Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 38.911.604 38.911.604Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -39.247 -39.247Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.072.898 2.072.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 56.951.665 23.263.095Net Dönem Karı veya Zararı30 9.976.443 33.688.570TOPLAM ÖZKAYNAKLAR178.330.778 168.372.885TOPLAM KAYNAKLAR281.289.649 199.909.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 42.579.706 22.853.362Satışların Maliyeti28,31 -29.785.360 -19.964.391TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.794.346 2.888.971BRÜT KAR (ZARAR)12.794.346 2.888.971Genel Yönetim Giderleri28 -1.360.225 -784.787Pazarlama Giderleri28 -1.803.752 -1.146.545Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.880.772 1.323.536Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -3.771.624 -2.328.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.739.517 -46.936Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 334.725 2.095TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 270.836 -19.938FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.345.078 -64.779Finansman Gelirleri37 5.000.727 6.898.963Finansman Giderleri37 -2.556.540 -834.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.789.265 5.999.646Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.812.822 -1.160.794Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -2.709.976 -1.262.121Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -102.846 101.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.976.443 4.838.852DÖNEM KARI (ZARARI)9.976.443 4.838.852Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41 9.976.443 4.838.852Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,37000000 0,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.976.443 4.838.852Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.976.443 4.838.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025911BIST