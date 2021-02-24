***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe TİREAdres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2020 tarih 2020/19 sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,9 - 2020 yıl karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04/12/2020 tarih 2020/29 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü,, 4'üncü, 7'nci ve 17'nci maaddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 23'üncü maddenin eklenmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,18 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,20 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 YILI GENEL KURUL ÇAĞRISI-Dinamik Isı_24022021.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2020_Dinamik Isı_24022021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 19 Mart 2021 Cuma Günü saat 14:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirecektir.Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912435BIST