Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2021 20:02



***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TİRE
Adres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2020 tarih 2020/19 sayılı toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - 2020 yıl karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/02/2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04/12/2020 tarih 2020/29 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü,, 4'üncü, 7'nci ve 17'nci maaddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 23'üncü maddenin eklenmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 YILI GENEL KURUL ÇAĞRISI-Dinamik Isı_24022021.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2020_Dinamik Isı_24022021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 19 Mart 2021 Cuma Günü saat 14:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirecektir.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912435


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.483
Değişim :  -2,30% |  -34,84
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523 En Düşük
1.483
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1506 7,1596 % 0,77  
Euro 8,6884 8,6975 % 0,71  
Sterlin 10,0907 10,1413 % 0,91  
Frank 7,8747 7,9221 % 0,70  
Riyal 1,9075 1,9171 % 0,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -6,02  
Altın Gr. 415 415 2,39  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,79 27,82 0,14  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,07  
B. Petrol 65,84 65,84 1,36  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru