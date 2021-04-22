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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2021 16:36



***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Saati 12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe TİRE
Adres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 7'nci ve 17'nci maaddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 23'üncü maddenin eklenmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Dilek ve Temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 ÖZEL KURUL ÇAĞRISI-Dinamik Isı_22042021.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ'ın verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak belirlenmesine ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Metin AKDAŞ, Göksel GÜRPINAR, Füsun AKDAŞ, Gürsel GÜRPINAR ve Mahmurcan Aslı AKDAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ebgü Senem DEMİRKAN ve Hakan SEMERCİ'nin seçilmesine ilişkin teklifleri oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, 3'üncü, 4'üncü, 7'nci, 17'nci ve 23'üncü maddelerinin yeni metni okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13794 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060879520 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve ekte yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 12:51'dE toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 Ozel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 12:30'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/ İZMİR adresinde gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930544


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