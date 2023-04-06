***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 02.03.2023Genel Kurul Tarihi 06.04.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe TİREAdres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,4 - Dilek ve Temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Özel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı_02032023.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ tarafından oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, 6'ncı maddesinin yeni metni okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31554 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.01.2023 tarih ve 50035491-431.02-00082280934 sayılı yazıları ile mevzuata uygun yasal izinleri alınmış bulunan esas sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikler oy birliği ile kabul edildi ve tadil metni tutanağa eklendi.4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 10.46'da toplantıyı kapattı.Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.2022 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 06.04.2023 TARİHLİ ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 Dinamik Isı 2022 Yılı Özel Kurul Hazirun 06042023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz 2022 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 6 Nisan 2023 Perşembe Günü saat 10:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/ İZMİR adresinde gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132662BIST