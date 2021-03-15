***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuzun 15.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı toplantısında Şirketimizin 19 Mart 2021 Cuma Günü saat 14:00'de İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirilecek olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinin belirlenmesinin ardından gerekli duyurular yapılacaktır. Tüm yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918277BIST