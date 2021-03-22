***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
22.03.2021 12:38
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919684
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|
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|THYAO
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|505.684.947
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|FROTO
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|% -9,33
|
|SISE
|6,99
|412.575.299
|% -9,22
|
|PETKM
|5,45
|360.251.533
|% -9,92
|
|GARAN
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|1.084.759.027
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|187.299.792
|% -10,00
|
|PETKM
|5,45
|360.251.533
|% -9,92
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|YKBNK
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|148.172.100
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|SISE
|6,99
|412.575.299
|% -9,22
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|12:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8902
|7,8993
|% 9,51
|
|Euro
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|9,4194
|% 9,65
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|Sterlin
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|10,9485
|% 9,23
|
|Frank
|8,4681
|8,5191
|% 9,52
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|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% 9,34
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|12:45
|Alış
|Satış
|%
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|1.731
|1.732
|-13,53
|
|Altın Gr.
|439
|439
|33,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.861
|2.936
|103,80
|
|Yarım
|1.383
|1.420
|50,21
|
|Çeyrek
|694
|710
|25,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
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|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,26
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