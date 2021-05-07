***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
07.05.2021 17:42
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935302
BIST
17:411.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,20
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
17:418,2379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0317
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
17:4110,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
17:41485,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,00
|Açılış
|: 485,57
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler17:41
|IHGZT
|1,43
|7.521.131
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|202.121.258
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.411.367
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.738.073
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.753.701
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|113.177.596
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,91
|96.944.712
|% -7,34
|
|PETKM
|6,50
|5.272.234.540
|% -5,80
|
|GARAN
|7,70
|2.177.051.995
|% 4,19
|
|KOZAL
|129,60
|1.725.105.913
|% 5,80
|
|KRDMD
|8,41
|1.126.382.985
|% 1,57
|
|TUPRS
|96,35
|890.465.169
|% 5,07
|
|PETKM
|6,50
|5.272.234.540
|% -5,80
|
|YKBNK
|2,14
|834.460.517
|% 2,88
|
|TSKB
|1,29
|474.036.658
|% 4,03
|
|GARAN
|7,70
|2.177.051.995
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,19
|223.365.690
|% 3,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2369
|8,2379
|% -0,38
|
|Euro
|9,9993
|10,0081
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4729
|11,5305
|% 0,18
|
|Frank
|9,0921
|9,1469
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1898
|2,2008
|% -0,38
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,22
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,29
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56ATEKS
Yüzde 7.71 oranında artışla 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 231 adet işlem
-
17:55KOZAA
Yüzde 4.88 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 379, 553 adet işlem
-
17:53BAGFS
Yüzde 6.22 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 746, 675 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 55 artarak (% 1.18 ) 1, 249
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, INTEM, IHGZT, TGSAS