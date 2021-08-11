***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
11.08.2021 12:52
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957240
BIST
12:591.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,07
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.425
12:598,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6544
En Düşük
8,4782
12:5910,1293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0356
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1509
En Düşük
10,0616
12:59482,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,71
|Açılış
|: 482,27
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
482,29
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:59
|MARKA
|5,06
|3.032.746
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.652.608
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.891.779
|% 9,79
|
|VKING
|6,24
|8.968.094
|% 9,09
|
|SILVR
|5,87
|24.441.866
|% 8,10
|
|GARFA
|7,92
|4.517.848
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,63
|310.565
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,34
|55.081.389
|% -8,21
|
|NETAS
|18,79
|34.165.493
|% -7,16
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,10
|990.055.779
|% 1,12
|
|GARAN
|9,15
|718.276.450
|% 0,44
|
|GENIL
|16,19
|611.212.446
|% 2,92
|
|SISE
|8,38
|581.771.685
|% -0,12
|
|EREGL
|19,76
|570.819.455
|% 0,25
|
|KRDMD
|8,10
|990.055.779
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,45
|202.505.891
|% -1,61
|
|GARAN
|9,15
|718.276.450
|% 0,44
|
|SISE
|8,38
|581.771.685
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,85
|122.260.235
|% 0,00
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6406
|8,6447
|% 0,54
|
|Euro
|10,1246
|10,1293
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,9003
|11,9600
|% 0,42
|
|Frank
|9,3190
|9,3751
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% 0,62
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,44
|
|Altın Gr.
|482
|482
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.246
|28,00
|
|Tam
|3.183
|3.264
|28,63
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|13,85
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,92
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,05
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|0,03
|