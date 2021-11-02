***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
02.11.2021 13:53
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973939
BIST
14:071.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
14:079,5330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:0711,0592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0154
|Açılış
|: 11,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:07549,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,77
|Açılış
|: 549,07
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:07
|VANGD
|6,49
|27.496.250
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|128.689.603
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.521.877
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|17.506.788
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,40
|100.874.744
|% 8,79
|
|KRGYO
|6,66
|48.722.713
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.564.111
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|270.035.840
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,42
|979.653.462
|% -9,06
|
|AKFGY
|5,59
|24.641.801
|% -8,21
|
|GARAN
|10,17
|1.809.049.678
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,42
|979.653.462
|% -9,06
|
|THYAO
|15,40
|764.914.235
|% 0,79
|
|AKBNK
|6,05
|449.474.920
|% 1,68
|
|SISE
|8,59
|436.109.625
|% 0,70
|
|GARAN
|10,17
|1.809.049.678
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,42
|979.653.462
|% -9,06
|
|YKBNK
|2,83
|418.735.677
|% 1,07
|
|MRGYO
|0,97
|87.574.099
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,86
|319.576.348
|% -2,77
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5306
|9,5330
|% -0,03
|
|Euro
|11,0536
|11,0592
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,9567
|13,0217
|% -0,28
|
|Frank
|10,4027
|10,4654
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5326
|2,5453
|% -0,09
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,52
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.627
|3.682
|7,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,47
|
|Yarım
|1.744
|1.790
|3,13
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,02
|