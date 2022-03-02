***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
02.03.2022 15:04
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006464
BIST
14:501.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 23,34
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
14:5014,0748
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1792
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
14:5015,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1449
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
14:50871,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,96
|Açılış
|: 871,94
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:48
|PRKAB
|43,50
|26.145.605
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.577.583
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.216.855
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.637.866
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.013.032
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.978.395
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,17
|4.379.371.244
|% 7,42
|
|THYAO
|25,54
|2.677.357.731
|% 1,11
|
|EREGL
|34,78
|2.589.079.131
|% 4,82
|
|ASELS
|23,40
|1.168.729.294
|% -2,50
|
|GARAN
|11,68
|916.941.016
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,17
|4.379.371.244
|% 7,42
|
|YKBNK
|3,69
|639.822.331
|% 1,65
|
|THYAO
|25,54
|2.677.357.731
|% 1,11
|
|GARAN
|11,68
|916.941.016
|% 0,52
|
|EREGL
|34,78
|2.589.079.131
|% 4,82
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0668
|14,0756
|% 1,30
|
|Euro
|15,6091
|15,6468
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,6848
|18,7785
|% 1,24
|
|Frank
|15,2458
|15,3376
|% 1,19
|
|Riyal
|3,7404
|3,7591
|% 1,34
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-16,96
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,30
|
|Cumhuriyet
|5.796
|5.883
|83,00
|
|Tam
|5.769
|5.915
|83,89
|
|Yarım
|2.788
|2.861
|40,58
|
|Çeyrek
|1.399
|1.431
|20,29
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,83
|
Seans Raporu
14:48
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15:00ISDMR
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