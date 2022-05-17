***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
17.05.2022 15:11
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030846
BIST
16:322.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 22,63
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:3215,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2396
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:3216,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3808
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:32925,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,55
|Açılış
|: 925,55
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EGEPO
|8,03
|45.298.017
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.283.704
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.514.405
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.742.203
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.286.467
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.057.458
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|81.667.888
|% -6,26
|
|THYAO
|42,90
|2.894.008.407
|% 0,42
|
|SISE
|20,00
|2.162.331.995
|% 3,63
|
|AKBNK
|7,90
|1.173.460.899
|% -0,88
|
|KRDMD
|14,94
|1.155.366.241
|% 0,20
|
|SAHOL
|19,42
|1.132.274.542
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,65
|781.108.037
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|1.018.691.170
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|178.475.515
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,90
|1.173.460.899
|% -0,88
|
|SISE
|20,00
|2.162.331.995
|% 3,63
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7100
|15,7354
|% 1,25
|
|Euro
|16,5775
|16,6089
|% 2,27
|
|Sterlin
|19,5760
|19,6742
|% 2,58
|
|Frank
|15,7861
|15,8812
|% 2,23
|
|Riyal
|4,1860
|4,2070
|% 1,39
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,50
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,62
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|122,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,01
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 15 artarak (% 1.18 ) 2, 162
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, ORCAY, EUHOL, IMASM, LIDFA, EGEPO
-
16:45
ORCAY, CANTE, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
CELHA, LIDER, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 110 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 138 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem