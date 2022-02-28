***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
28.02.2022 12:33
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nın Şirket uygulamaları ile uyumlu olmasını teminen ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayınlanmasına ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005043
BIST
12:471.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:4713,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0245
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:4715,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0485
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:47845,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,13
|Açılış
|: 844,86
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:46
|EDATA
|22,10
|9.688.536
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,08
|75.442.537
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|75.442.537
|% 9,26
|
|ADESE
|0,71
|62.273.440
|% 9,23
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|PKENT
|385,00
|7.780.919
|% -9,20
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,54
|2.386.000.902
|% -2,78
|
|EREGL
|31,48
|1.250.417.860
|% 1,03
|
|KRDMD
|11,76
|1.060.003.233
|% 3,89
|
|TUPRS
|187,90
|568.301.909
|% 4,45
|
|ASELS
|21,30
|494.278.030
|% 3,70
|
|YKBNK
|3,61
|356.565.306
|% -1,63
|
|KRDMD
|11,76
|1.060.003.233
|% 3,89
|
|ADESE
|0,71
|62.273.440
|% 9,23
|
|THYAO
|26,54
|2.386.000.902
|% -2,78
|
|EKGYO
|2,01
|150.606.449
|% -1,47
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8095
|13,8147
|% 0,14
|
|Euro
|15,4477
|15,5667
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,4343
|18,5268
|% -0,07
|
|Frank
|14,9140
|15,0038
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6739
|3,6924
|% 0,20
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|10,76
|
|Altın Gr.
|845
|845
|6,12
|
|Cumhuriyet
|5.636
|5.722
|20,00
|
|Tam
|5.608
|5.754
|22,29
|
|Yarım
|2.711
|2.783
|10,78
|
|Çeyrek
|1.360
|1.392
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,05
|
|B. Petrol
|98,37
|98,37
|4,25
|