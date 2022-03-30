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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

30.03.2022 14:57
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 28.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 25.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013973


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Altın Ons 1.928 1.929 9,10  
Altın Gr. 911 911 11,35  
Cumhuriyet 6.040 6.131 87,00  
Tam 6.010 6.160 85,75  
Yarım 2.905 2.980 41,48  
Çeyrek 1.457 1.490 20,74  
Gümüş.Ons 24,90 24,93 0,14  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,18  
B. Petrol 111 111 3,04  
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