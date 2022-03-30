***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
30.03.2022 14:57
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 28.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 25.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013973
BIST
15:332.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 18,68
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
15:3314,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1107
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6834
En Düşük
14,5332
15:3316,3375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1522
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
15:33909,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 10,36
|Açılış
|: 909,71
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,33
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ULUSE
|103,00
|11.144.236
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|305.776.513
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|AKFGY
|3,45
|105.188.855
|% 8,83
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|DZGYO
|2,61
|60.461.031
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|195.381.126
|% -9,98
|
|KAREL
|12,85
|96.297.718
|% -7,82
|
|THYAO
|31,74
|3.199.237.387
|% 0,32
|
|ASELS
|24,50
|1.584.838.488
|% 2,42
|
|GARAN
|12,18
|1.572.724.552
|% 0,58
|
|SISE
|15,24
|1.080.869.754
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,07
|941.904.566
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|941.904.566
|% 1,75
|
|ODAS
|1,61
|320.623.172
|% -1,83
|
|CEMAS
|1,17
|183.835.971
|% 3,54
|
|ADESE
|0,76
|116.294.504
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,36
|351.890.607
|% -0,42
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6756
|14,6834
|% 0,76
|
|Euro
|16,3254
|16,3375
|% 0,94
|
|Sterlin
|19,2467
|19,3432
|% 1,18
|
|Frank
|15,7720
|15,8670
|% 1,17
|
|Riyal
|3,9003
|3,9199
|% 0,74
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|9,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,35
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|87,00
|
|Tam
|6.010
|6.160
|85,75
|
|Yarım
|2.905
|2.980
|41,48
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|20,74
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,04
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48TURGG
Yüzde 4.03 oranında artışla 193.70 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 379 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 2, 222 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 23, 080.00 milyon TL de
-
15:45ALBRK
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 194, 658 adet işlem
-
15:44AKFGY
Yüzde 8.20 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 842, 233 adet işlem
-
15:43DESA
Yüzde 6.00 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 622 adet işlem