***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
27.04.2021 18:41
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Sermaye Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini" içeren 4.3. maddesinde
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Komiteler 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında oluşturulmuştur.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımla 31 adet toplantı yapmış olup 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4.2. maddesinde "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" nda belirtilmektedir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Üst Yönetim" başlığı altında yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931422
BIST