***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Sermaye YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini" içeren 4.3. maddesindeb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKomiteler 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında oluşturulmuştur.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımla 31 adet toplantı yapmış olup 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4.2. maddesinde "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" nda belirtilmektedir.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer almaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Üst Yönetim" başlığı altında yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931422BIST