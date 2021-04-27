Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

27.04.2021 18:41



***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Sermaye Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini" içeren 4.3. maddesinde
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Komiteler 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında oluşturulmuştur.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımla 31 adet toplantı yapmış olup 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 4.2. maddesinde "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" nda belirtilmektedir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Üst Yönetim" başlığı altında yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931422


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2180 8,2323 % 0,33  
Euro 9,9393 9,9695 % 0,37  
Sterlin 11,4034 11,4606 % 0,15  
Frank 8,9709 9,0249 % 0,22  
Riyal 2,1851 2,1961 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -1,27  
Altın Gr. 469 469 0,14  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,09 26,12 -0,16  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,04  
B. Petrol 66,98 66,98 1,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru