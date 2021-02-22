***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket 2020 yılı Eylül ayında halka açılmış olup, bu tarihten sonra yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıÖzel denetçi talebinde bulunulmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmayacaktır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıŞirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, anılan hükümlere ilişkin duyuru yapılması gerekmesi halinde 2021 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulumuzu takiben yapılacaktır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul ta