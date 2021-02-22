***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
22.02.2021 19:12
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket 2020 yılı Eylül ayında halka açılmış olup, bu tarihten sonra yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, söz konusu duyuru 2021 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulumuz öncesinde yapılacaktır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmayacaktır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Şirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlamak zorunda olduğumuzdan, anılan hükümlere ilişkin duyuru yapılması gerekmesi halinde 2021 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulumuzu takiben yapılacaktır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz payları 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 03 Eylül 2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi kapsamında, paylarımızın borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul ta