***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüTire Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 metrekare Sanayi ArsasıAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli4.950.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%2,1 (Şirketimiz payları 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmekte olup, söz konusu oran bu tarihten itibaren oluşan değer ile konu hakkında yapılan ilk açıklama tarihine kadar oluşan değere göre hesaplanmıştır.)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%20Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%7,7Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%22,8İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,1Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.10.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYeni projeler için fabrika binası inşa edilecek olup, satış hasılatı ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.Karşı TarafTire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/10/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıSPK mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTire Organize Sanayi Bölgesi'nin Arsa Satış Fiyatları ile ilgili Müteşebbis Heyet KararıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSanayi arsasının metrekare satış birim fiyatı TOSBİ Müteşebbis Heyet kararı ile belirlendiğinden Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarFirmamızın, Maddi Duran Varlık alımı ile ilgili olarak 23.10.2020 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzereTire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmakta olan sanayi arsasının satın alma işlemlerini başlatmış ve 31.10.2020 tarihine kadar tamamlamayı planladığını duyurmuştu.26.10.2020 tarihinde arsa bedeli Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne peşin olarak ödenmiş olup, adımıza düzenlenmiş olan 30.10.2020 tarihli tapu tahsis belgesi, firmamıza teslim edilerek satın alma işlemi tamamlanmıştır.Bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889798BIST