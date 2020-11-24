***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
24.11.2020 17:47
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 metrekare Sanayi Arsası
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
4.950.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%2,1 (Şirketimiz payları 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmekte olup, söz konusu oran bu tarihten itibaren oluşan değer ile konu hakkında yapılan ilk açıklama tarihine kadar oluşan değere göre hesaplanmıştır.)
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%20
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%7,7
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%22,8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,1
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.10.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yeni projeler için fabrika binası inşa edilecek olup, satış hasılatı ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.
Karşı Taraf
Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/10/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Tire Organize Sanayi Bölgesi'nin Arsa Satış Fiyatları ile ilgili Müteşebbis Heyet Kararı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sanayi arsasının metrekare satış birim fiyatı TOSBİ Müteşebbis Heyet kararı ile belirlendiğinden Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Firmamızın, Maddi Duran Varlık alımı ile ilgili olarak 23.10.2020 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere
Tire İlçesi İbni Melek OSB Mah. 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmakta olan sanayi arsasının satın alma işlemlerini başlatmış ve 31.10.2020 tarihine kadar tamamlamayı planladığını duyurmuştu.
26.10.2020 tarihinde arsa bedeli Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne peşin olarak ödenmiş olup, adımıza düzenlenmiş olan 30.10.2020 tarihli tapu tahsis belgesi, firmamıza teslim edilerek satın alma işlemi tamamlanmıştır.
Bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889798
BIST