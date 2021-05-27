***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiÜretim Hattına Ait Hamurhane EkipmanlarıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli750.000,00 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%2Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%24Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%24İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%10Alım Koşulları375.000,00 USD'si peşin, kalanı 75 gün vadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAralık 2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriCiro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.Karşı TarafTürkiye'deki TedarikçiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/05/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıSPK Mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin hem halka arz izahnamesinde hem de yayınlanmış olan Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım raporlarında yeni yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat alınmasının planlandığı ve halka arz gelirinin %45'inin bu amaçla ayrıldığı bildirilmiştir.Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 23.10.2020, 24.11.2020 ve 04.05.2021 tarihli duyurularımız kapsamında,Şirketimizin 04.05.2021 tarih ve 523451 numaralı 36.534.000,00 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi'ndeki yatırımlarımıza istinadenTire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 750.000,00 USD tutarındaki Hamurhane Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ekipmanların 2021 yılı Aralık ayında teslim alınması öngörülmektedir. Sözleşmeye ilişkin işlemler 27.05.2021 (bugün) tamamlanmıştır.Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938508BIST