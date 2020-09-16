***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın halka arzı ile ilgili olarak 21.08.2020 tarihinde KAP'da yayınlanan İhraççı Bilgi Dökümanı'nın 5.2.1. numaralı maddesi, 18. Sayfası ile Fiyat Tespit Raporu'nun 25. Sayfasında belirtildiği üzere, halka arz gelirinden ayrı olarak Firmamız öz kaynakları ile yeni bir Poliolefin Köpük Ekstrüderine sahip olacağımızı belirtmiştik.2018 yılında açık gözenekli poliolefin köpükler ile ilgili KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesini başarıyla tamamlayarak proje kapsamında bir ekstrüder makinesinin ana parçaları olan vida ve kovan ekipmanlarını destek kapsamında almıştır. 16 yıllık sanayi geçmişi ve imalat deneyimi ile tasarımı tamamen kendine ait olan yeni bir Polietilen köpük üretim hattını projelendirmiştir.2020 Mayıs ayından itibaren bu üretim hattı ile ilgili diğer tüm makine parçalarını, elektrik ve elektronik aksamlarını da tedarik ederek, montaj ve üretimini kendi imkanları ile başarı ile tamamlamıştır.Ambalaj ve yalıtım amaçlı PE köpük üretim kapasitemizi yaklaşık %20 oranında artırması beklenen bu yatırımımız, aynı zamanda üretim performansı ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde fayda sunması, makinenin düşük enerji tüketimi ve yüksek üretim performansı ile de maliyet avantajı sağlaması beklenmektedir.Toplam 481.107,45 TL yatırım bedeline sahip olan 5. Polietilen Köpük Üretim Hattımız 15.09.2020 tarihi itibari ile devreye alınmıştır.Yatırımımızın, Ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875307BIST