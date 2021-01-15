***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 16:46
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin personel adedi dönem içinde iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekte olup, Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin finansal raporlarında 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle 115 kişi olarak açıklanan personel sayısı, 13 kişi artarak 128 kişiye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902643
BIST
18:001.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,34
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:007,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1220
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:009,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0847
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:00442,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,85
|Açılış
|: 442,39
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.478.033
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.285
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.180.261
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.687.646.528
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,30
|2.021.871.252
|% 5,25
|
|DOHOL
|3,48
|1.689.626.697
|% -4,13
|
|THYAO
|13,28
|1.674.829.178
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,46
|1.497.696.825
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.497.696.825
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,48
|1.689.626.697
|% -4,13
|
|TSKB
|1,89
|821.756.632
|% 1,07
|
|SISE
|7,82
|2.687.646.528
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,60
|541.085.783
|% -2,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4794
|7,4829
|% 1,66
|
|Euro
|9,0447
|9,0530
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,1397
|10,1905
|% 0,88
|
|Frank
|8,3764
|8,4268
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9878
|1,9978
|% 1,59
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,13
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
|