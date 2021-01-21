***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 17:59
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %25'ini aşacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903729
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0483
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05441,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,04
|Açılış
|: 441,71
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|53,90
|160.999.645
|% 10,00
|
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|9.752.029
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.546.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|1.211.903
|% 10,00
|
|EPLAS
|35,84
|2.824.869
|% -9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,86
|2.017.812
|% -9,86
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|2.411.179.922
|% -0,30
|
|AKBNK
|6,91
|1.167.903.765
|% -0,14
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,59
|747.805.079
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3667
|7,3708
|% -0,65
|
|Euro
|8,9533
|8,9623
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0796
|10,1301
|% -0,14
|
|Frank
|8,2753
|8,3252
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
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