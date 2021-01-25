***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 15:42
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tevsi cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından 21.01.2021-21.07.2022 tarihleri arasında ve toplam 5.084.693 TL'lik sabit yatırım tutarı ve 15 kişilik istihdam kapsamına sahip 22.01.2021 tarih, 519426 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
1. Bölge bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları"Gümrük Vergisi Muafiyeti" ve "KDV İstisnası" şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904179
BIST
17:121.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:127,3880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:128,9743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0485
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:12442,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,99
|Açılış
|: 442,82
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MAALT
|231,10
|2.885.515
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.913.252
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.198.221
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,81
|11.071.391
|% -8,24
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|PKENT
|1.471,40
|6.062.452
|% -6,27
|
|KOZAL
|122,20
|2.330.035.263
|% 6,82
|
|ODAS
|4,01
|1.512.983.069
|% 5,25
|
|PETKM
|5,28
|1.395.468.467
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,10
|1.229.684.074
|% 2,60
|
|GARAN
|9,64
|1.000.009.573
|% -1,23
|
|ODAS
|4,01
|1.512.983.069
|% 5,25
|
|TSKB
|1,99
|691.824.673
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,56
|456.806.989
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,48
|660.980.361
|% -0,40
|
|PETKM
|5,28
|1.395.468.467
|% 3,13
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3849
|7,3880
|% -0,30
|
|Euro
|8,9702
|8,9743
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0749
|10,1254
|% -0,33
|
|Frank
|8,2883
|8,3382
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% -0,37
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,24
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|23,58
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|11,41
|
|Çeyrek
|709
|725
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|0,01
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:25DERAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 598, 486 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.13 ) 1, 649
-
17:24BSOKE
Yüzde 9.56 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 074, 209 adet işlem
-
17:23KONYA
Yüzde 6.19 oranında artışla 1, 656.60 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 035 adet işlem
-
17:22ULUUN
Yüzde 6.36 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 442, 674 adet işlem