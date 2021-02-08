***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 14:50
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020, 28.12.2020, 15.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23.maddenin eklenmesine yönelik olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13794 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni Ticaret Bakanlığı tarafından 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-0006087920 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiş olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908178
BIST
14:551.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
14:557,1192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
14:558,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
14:55416,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,37
|Açılış
|: 416,32
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,66
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler14:55
|JANTS
|552,30
|52.379.653
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.964.749
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.218.036
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.988.490.666
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.988.490.666
|% -9,95
|
|KOZAL
|130,90
|1.530.543.508
|% 2,75
|
|ISFIN
|4,51
|1.006.560.251
|% 8,67
|
|ODAS
|4,27
|892.820.296
|% 3,39
|
|GARAN
|9,79
|868.632.790
|% 0,31
|
|DOHOL
|3,62
|2.988.490.666
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,51
|1.006.560.251
|% 8,67
|
|ODAS
|4,27
|892.820.296
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,49
|449.029.778
|% 1,63
|
|ALBRK
|2,22
|357.663.499
|% 1,37
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1175
|7,1192
|% 0,89
|
|Euro
|8,5644
|8,5702
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,7024
|9,7511
|% 0,38
|
|Frank
|7,8617
|7,9090
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8897
|1,8992
|% 0,76
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|10,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|54,80
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,50
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,26
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,09
|60,09
|0,53
|
Seans Raporu
14:55
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