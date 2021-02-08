***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2020, 28.12.2020, 15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23.maddenin eklenmesine yönelik olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13794 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni Ticaret Bakanlığı tarafından 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-0006087920 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiş olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908178BIST